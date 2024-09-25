Доказано: высокая зарплата считается признаком компетентности

В рамках второго эксперимента специалисты провели онлайн-опрос среди 171 человека. Они должны были выбрать между высокооплачиваемым и низкооплачиваемым коллегой. Сначала почти три четверти (73%) участников выбрали работу с тем, кто получает больше. Однако после того, как им сказали, что оба человека обладают теми же знаниями, навыками, способностями и опытом, что и они сами, количество тех, кто предпочёл бы работать с тем, кто получает больше, снизилось до 60%.

В третьем эксперименте 375 участников онлайн-сообщества попросили назвать четырёх реальных коллег, с двумя из которых они работали раньше, а ещё с двумя — нет. Далее их попросили представить, что у одного из каждой пары зарплата выше, чем у них, а у одного — ниже. Когда их попросили выбрать партнёра по проекту, большинство выбрали коллегу с более высокой зарплатой.

Наконец, в четвёртом эксперименте изучалось, как история оплаты труда влияет на решения людей о работе в найме. Эксперты попросили 138 участников онлайн-исследования выбрать между двумя кандидатами на работу с одинаковыми знаниями, навыками и опытом. При прочих равных условиях 71% участников предпочли нанять кандидата, у которого зарплата ниже, чем у них.