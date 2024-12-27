Опубликовано 27 декабря 2024, 05:151 мин.
Доказано: животные тоже могут быть «правшами» и «левшами»И способ понять, кто именно ваш питомец
Проведите эксперимент со своим домашним любимцем. Положите лакомство в тонкую пустую ёмкость и посмотрите, какой лапой он попытается его достать.
Согласно науке, большинство самцов животных отдают предпочтение левой лапе, а большинство самок — правой.
Примерно 85−90% людей предпочитают пользоваться правой рукой. То же самое касается шимпанзе, горилл, бабуинов и кольцехвостых лемуров. А вот сычуаньские золотистые курносые обезьяны, мартышки де Бразза и орангутаны в основном используют левую руку, когда им нужно что-нибудь сделать.
Кроме того, толстые лори живут на деревьях, но в основном «правши», тогда как лангуры Ханумана обитают на земле и чаще всего «левши». Блестящие чёрные какаду держат шишки с семенами левой ногой, моржи предпочитают для поиска моллюсков использовать правый плавник, а красношейные валлаби обычно дотягиваются до еды правой лапой.