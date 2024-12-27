Доказано: животные тоже могут быть «правшами» и «левшами»

Кроме того, толстые лори живут на деревьях, но в основном «правши», тогда как лангуры Ханумана обитают на земле и чаще всего «левши». Блестящие чёрные какаду держат шишки с семенами левой ногой, моржи предпочитают для поиска моллюсков использовать правый плавник, а красношейные валлаби обычно дотягиваются до еды правой лапой.