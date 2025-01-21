Доказано: животные в спячке не видят сны

Опубликовано 21 января 2025, 17:151 мин.
Доказано: животные в спячке не видят сныВсё потому, что они находятся в особом состоянии
Спячка — это не то же самое, что сон. Во время сна животные более активны физиологически, а спячка требует от них сохранения энергии.
Дело в том, что во время спячки у животных снижается частота дыхания, температура тела и скорость обмена веществ до 5% от их обычного уровня. В результате у них просто недостаёт активности мозга, чтобы видеть сны.
Но есть одно исключение. Это толстохвостый лемур. Он — единственный примат, впадающий в спячку, и учёные обнаруживали у него периоды быстрого сна.