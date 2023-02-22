Древние технологии, в которых учёные до сих пор не разобрались

Ведущий YouTube-канала The Infographics Show в одном из выпусков перечислил древние изобретения, которые учёные до сих пор не могут полностью понять и объяснить.

Антикитерский механизм. В 1901 году недалеко от греческого острова Антикитера были обнаружены обломки древнего корабля. Их нашли под водой дайверы. Механизм представлял собой тщательно спроектированную конструкцию с множеством массивных шестерёнок. Считается, что этот механизм устанавливался в большой машине, но он принадлежит эпохе, когда существовать массивных машин не могло. Одна из теорий учёных гласит, что антикитерский механизм мог быть первым в истории компьютером. При помощи шестерен он отслеживал движение Луны и Солнца, предсказывал затмения, отражал орбиту Луны, чтобы помощь кораблям в навигации. Удивительно, но этой находке более 2 тысяч лет.

Кубок Ликурга. Это кубок меняет цвета. Сначала он кажется красным, но при наклоне преображается и приобретает зелёный оттенок. Датируется эта чаша 4 веком Римской империи. Подобную оптическую иллюзию создать сложно даже сегодня. Состав стекла учёные раскрыли, но вот пропорции не удалось угадать ещё никому.

Комната Оракула Хала Сафлиени. Эта комната была самой маленькой в древнем здании. Особенность этой комнаты в том, что она может усиливать звуки, которые в ней издаются. Считается, что подобным образом распространялись молитвы или священные тексты среди всех, кто жил в здании. Но как древним людям удалось добиться такого эффекта? Учёные всё ещё до конца не поняли.

Тиуанако и Пума Пунку. Один из участков сельской местности в Боливии действительно очень странный. Массивная конструкция, которая там находится, состоит из резных камней. Причём каждый камень весит сотни тонн и кажутся камни очень ровными и отполированными. По технологии создания эти конструкции гораздо совершеннее, чем те, которые были созданы народами, проживающими недалеко от этого места. Это наводит на мысль о том, что местные жители могли получить эти знания от других племён. Но это всё ещё не даёт ответа на вопрос о том, как был построен из этих массивных блоков храм.

Пирамида Эллиникона. В Греции стоят остатки двух пирамид. Причём они сильно похожи на египетские. Однако есть одна проблема: учёные не могут понять, зачем нужны были эти пирамиды. Самая известная из двух пирамид - пирамида Эллиникона. Также удивительно, что ни в одном крупном тексте не упоминались массивные сооружения вроде этих пирамид.