Два простых способа придумать надёжный пароль для соцсетей и почты

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Два простых способа придумать надёжный пароль для соцсетей и почтыВоспользуйтесь ими, чтобы защитить свои данные
Для того чтобы снизить вероятность взлома страницы в социальных сетях или электронной почты, нужно установить для входа в аккаунт правильный пароль. Создать его можно двумя способами.
По мнению пользователя портала iXBT.com, первым делом для безопасности аккаунта нужно придумать надёжный пароль. Обычно люди выбирают в качестве такого пароля понятный им набор цифр (вроде даты рождения, номера квартиры и пр.). Но на самом деле в сложном и по-настоящему надёжном пароле должны быть цифры в случайном порядке, различные знаки, заглавные буквы. Пример: YgIh^3£i4%rJqyBo80.
Для создания пароля можно воспользоваться специальной программой. Однако обратиться к ней и хранить там свои пароли готовы не все. На этот случай есть ещё два варианта.
- Пароль из запоминающейся фразы. Такой фразой, например, может быть строчка из песни: «Чтобы опять улыбаться, нужна комбинация правильных нот». Далее нужно взять первые буквы каждого слова и составить из них новое слово (Чоункпн), потом при помощи сервиса транслита текста заменить русские буквы на латинские, далее - добавить различные знаки вроде #, , $. В результате получится следующее: #С0h1u2n3k4p5n.
- Пароль по названию сайта или сервиса. Возьмите название сайта, для которого придумываете пароль, и напишите это название задом наперёд. К примеру, если это будет YouTube, то в итоге получится ebuTuoY. Далее необходимо после каждой буквы вставить различные цифры (можно использовать для этого дату рождения), а потом вновь добавить символы. Результат на этот раз будет таким: #e1b3u1T9u8o9Y*.