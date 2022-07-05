Два простых способа придумать надёжный пароль для соцсетей и почты

По мнению пользователя портала iXBT.com, первым делом для безопасности аккаунта нужно придумать надёжный пароль. Обычно люди выбирают в качестве такого пароля понятный им набор цифр (вроде даты рождения, номера квартиры и пр.). Но на самом деле в сложном и по-настоящему надёжном пароле должны быть цифры в случайном порядке, различные знаки, заглавные буквы. Пример: YgIh^3£i4%rJqyBo80.

Для создания пароля можно воспользоваться специальной программой. Однако обратиться к ней и хранить там свои пароли готовы не все. На этот случай есть ещё два варианта.