Эфирные масла и другие натуральные альтернативы освежителей воздуха

Эфирные масла и другие натуральные альтернативы освежителей воздухаВозьмите это себе на заметку
Вот какие ароматы для дома вы можете сделать самостоятельно.
Эфирные масла и аромалампы. Для этого нужно капнуть немного масла в воду и нагреть. Лаванда успокаивает, апельсин заряжает энергией, а эвкалипт помогает при насморке.
Аромасаше. Положите в мешочек сухие травы (лаванда, мята), кофейные зёрна, апельсиновую цедру, палочки корицы.
Натуральный спрей. Смешайте воду, немного спирта и эфирные масла.
Баночка с содой и маслом. Для этого насыпьте в небольшую банку соду и добавьте к ней пару капель ароматического масла. Накрыть банку можно тканью или крышкой с дырочками.
Аромат цитрусовых. Смешайте небольшое количество воды с кожурой апельсина или лимона, парой палочек корицы. Поставьте всё на слабый огонь. В результате аромат цитрусовых фруктов наполнит весь дом.