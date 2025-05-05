Эфирные масла и другие натуральные альтернативы освежителей воздуха

Баночка с содой и маслом. Для этого насыпьте в небольшую банку соду и добавьте к ней пару капель ароматического масла. Накрыть банку можно тканью или крышкой с дырочками.

Аромат цитрусовых. Смешайте небольшое количество воды с кожурой апельсина или лимона, парой палочек корицы. Поставьте всё на слабый огонь. В результате аромат цитрусовых фруктов наполнит весь дом.