Экономят энергию: раскрыта причина, по которой стаи птиц летают в форме буквы V

Когда птица летит, она переносит воздух вниз, под крылья. Далее этот воздух поднимается вверх от кончиков крыльев, создавая поток с обеих сторон. За счёт прикреплённых к ибисам устройств специалисты узнали, что птицы действительно рассчитывают силу взмаха крыльев, чтобы поймать поток воздуха, идущий от птицы, которая летит впереди.