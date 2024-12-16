Экономят энергию: раскрыта причина, по которой стаи птиц летают в форме буквы V

Опубликовано 16 декабря 2024, 03:001 мин.
Экономят энергию: раскрыта причина, по которой стаи птиц летают в форме буквы VВы наверняка об этом не знали
Благодаря V-образной форме полёта пернатые экономят энергию. Они используют поток воздуха, создаваемый птицей, летящей впереди.
Когда птица летит, она переносит воздух вниз, под крылья. Далее этот воздух поднимается вверх от кончиков крыльев, создавая поток с обеих сторон. За счёт прикреплённых к ибисам устройств специалисты узнали, что птицы действительно рассчитывают силу взмаха крыльев, чтобы поймать поток воздуха, идущий от птицы, которая летит впереди.
Этот приём также известен как «вытягивание». Он используется гусями и пеликанами. Более мелкие же птицы создают более сложные воздушные движения.