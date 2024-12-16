Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 03:00
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Экономят энергию: раскрыта причина, по которой стаи птиц летают в форме буквы V

Вы наверняка об этом не знали
Благодаря V-образной форме полёта пернатые экономят энергию. Они используют поток воздуха, создаваемый птицей, летящей впереди.
Экономят энергию: раскрыта причина, по которой стаи птиц летают в форме буквы V
© Sporcle

Когда птица летит, она переносит воздух вниз, под крылья. Далее этот воздух поднимается вверх от кончиков крыльев, создавая поток с обеих сторон. За счёт прикреплённых к ибисам устройств специалисты узнали, что птицы действительно рассчитывают силу взмаха крыльев, чтобы поймать поток воздуха, идущий от птицы, которая летит впереди.

Экономят энергию: раскрыта причина, по которой стаи птиц летают в форме буквы V
© Getty

Этот приём также известен как «вытягивание». Он используется гусями и пеликанами. Более мелкие же птицы создают более сложные воздушные движения.