Эксперт: «Если НАТО не примет Грузию в ближайшее время, она станет военным союзником России»О том, почему такое возможно, - в материале издания The National Interest
Как считает зарубежный эксперт, цель России на данный момент - приобрести союзников в ближнем зарубежье, в частности в Черноморском регионе. Связана такая политика может быть с недавними неудачами американской армии в Афганистане.
2 ноября стало известно, что в Крыму прошли учения по уничтожению техники условного противника в Чёрном море. В них участвовали береговые сверхзвуковые противокорабельные системы «Бал» и «Бастион».
Вместе с тем, по мнению специалиста, Россия будет стремиться доказать соседним странам, что США не способны их защитить. Начнёт страна при этом с тех районов, где Штаты уже начали терять влияние. Следующей целью РФ может стать Грузия, которая сильно подвержена влиянию российских властей.
По этой причине автор статьи предлагает США сосредоточиться на Грузии. Необходимо укреплять сотрудничество с данной страной и рассматривать вероятность вступления её в состав НАТО.