Эксперт: «Если НАТО не примет Грузию в ближайшее время, она станет военным союзником России»

Как считает зарубежный эксперт, цель России на данный момент - приобрести союзников в ближнем зарубежье, в частности в Черноморском регионе. Связана такая политика может быть с недавними неудачами американской армии в Афганистане.

2 ноября стало известно, что в Крыму прошли учения по уничтожению техники условного противника в Чёрном море. В них участвовали береговые сверхзвуковые противокорабельные системы «Бал» и «Бастион».