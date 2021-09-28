Эксперт объяснил, что такое гравитация и как она работает

Специалист в области экспериментальной физики Брайан Клегг отмечает: "Без гравитации мы бы не существовали. Он обеспечивает силу, которая удерживает нас на поверхности Земли и Земли на орбите вокруг Солнца". Это одна из фундаментальных сил природы, свойство материи. Простыми словами можно объяснить это явление так: материя притягивается ко всему остальному.

Ньютон считал, что гравитация является универсальной силой. То есть падение яблока и нахождение Луны на орбите вызваны одним и тем же. Кроме того, учёный смог доказать, что на силу гравитации между двумя предметами влияет масса каждого из них и расстояние между этими объектами. Чем ближе находятся предметы или чем они тяжелее становятся, тем сильнее притяжение между ними.

Помимо этого, вопросом гравитации занимался Альберт Эйнштейн. Он предположил, что ускорение тела при падении сводит на нет его вес. Также исследователь отметил, что гравитация - это то же самое, что и ускорение. Из этого он смог вывести, что тела с любой массой искривляют пространство и время, поэтому гравитация работает на расстоянии (общая теория относительности).