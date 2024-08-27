Эксперт объяснил, как цвет приманки влияет на успех рыбалки

Рыбы воспринимают цвета не так, как мы. Глубоководные особи видят мир серо-голубых и зелёных тонах, а те, кто обитает в прибрежных мелководных водах, различают уже более широкий спектр цветов.

На малой глубине приманки ярких цветов могут быть эффективны, а на большой — не особо. В чистой воде лучше всего использовать приманки, напоминающие настоящий рыб, а в мутной или зеленоватой — контрастные. Также в пасмурные дни нужно брать яркие или неоновые приманки, а в солнечные — тёмные или блестящие.