Эксперт объяснил, как понять, опасен ли паук

Если вы возьмёте случайного паука на планете, то он с вероятностью 99,9% окажется безвредным. Даже в Австралии последний зарегистрированный смертельный случай от укуса паука был в 2018 году, а ранее — только в 1979-м. Хотя отчасти это можно объяснить эффективным лечением противоядием.