Эксперт объяснил, как правильно перевозить собаку в транспорте

Подготовка к поездке. Не кормите питомца за пару часов до поездки, чтобы его не укачало. Также хорошо будет, если перед длительной поездкой собака несколько раз съездит куда-нибудь с вами на этом же автомобиле. Делайте каждые 2−3 часа перерывы в пути, чтобы питомец мог попить и размяться.

В дороге. Особенно важно в длительных путешествиях регулярно останавливаться где-то. Не оставляйте полностью открытыми окна, для поддержания нормальной температуры в салоне используйте кондиционер.

Также нельзя оставлять собаку в закрытой машине, позволять питомцу свободно перемещаться по салону автомобиля или нарушать при поездке правила дорожного движения.