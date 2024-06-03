Эксперт объяснил, какую воду можно, а какую нельзя заливать в утюг

Прежде всего, ни в коем случае нельзя заливать в утюг кипячёную воду. В ней содержится много минеральных солей, оседающих на нагревательных элементах и забивающих отверстия подошвы прибора. Это может способствовать даже выходу из строя утюга.

Вода из кулера — это тоже не лучший вариант. В ней могут быть минералы и примеси, которые вредят внутренним компонентам утюга.

Наконец, при использовании дистиллированной воды есть шанс столкнуться с коррозией элементов утюга.