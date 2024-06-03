Эксперт объяснил, какую воду можно, а какую нельзя заливать в утюг

Эксперт объяснил, какую воду можно, а какую нельзя заливать в утюгИначе вы можете испортить прибор
Прежде всего, ни в коем случае нельзя заливать в утюг кипячёную воду. В ней содержится много минеральных солей, оседающих на нагревательных элементах и забивающих отверстия подошвы прибора. Это может способствовать даже выходу из строя утюга.
Вода из кулера — это тоже не лучший вариант. В ней могут быть минералы и примеси, которые вредят внутренним компонентам утюга.
Наконец, при использовании дистиллированной воды есть шанс столкнуться с коррозией элементов утюга.
Тем не менее есть определённые виды воды, подходящие для утюгов.
Специальная вода для утюгов. Это наиболее безопасный и простой вариант. Такую воду можно найти в магазинах бытовой химии.
Деминерализованная вода. Для использовании при глажке лучше её разводить с обычной водопроводной в соотношении 1:1.
Дистиллированная вода. Использовать её можно, но только при разбавлении с водопроводной в пропорции 1:2.
Фильтрованная вода. Это самый доступный и практичный вариант.