Эксперт объяснил, могут ли ещё где-то в мире существовать динозавры

В XIX веке учёные впервые обнаружили, что скелеты современных птиц и ископаемых динозавров во многом похожи. Особенно поразительно между ними сходство в ногах и ступнях.

Затем, в 1964 году, эксперт по динозаврам Джон Остром обнаружил окаменелости динозавра дейнониха. Он имел полный рот острых зубов с зазубренными краями, линные тонкие руки с тремя пальцами, заканчивающимися большими изогнутыми когтями, и огромный коготь на втором пальце каждой ноги. Очевидно, что он был быстрым охотником.

Также в начале 1970-х годов Остром исследовал самую раннюю известную птицу — археоптерикса. У него были оперенные крылья, челюсти с острыми зубами, руки с тремя пальцами на каждой и длинный хвост. Скелеты этой птицы и дейнониха имели много общего. К примеру, у обоих были очень длинные руки и кисти, крайне гибкое запястье, полые кости, S-образная шея. Это навело учёного на мысль, что птицы произошли от небольших хищных птицеподобных динозавров.