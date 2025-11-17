Эксперт объяснил, может ли мир отказаться от угля

Угол - это самый грязный источник энергии и ископаемого топлива, а также основной источник выбросов парниковых газов. Это плохо сказывается не только на климате, но и на здоровье людей.

На сегодня почти 1/3 стран мира обязалась в ближайшие годы постепенно отказаться от своих угольных электростанций. В том числе это Германия, Испания, Малайзия, Чехия.

Ситуация с постепенным отказом от угля в мире сейчас в целом неоднозначная. С одной стороны, более 90% новых мощностей, установленных в мире в 2024 году, получены были из экологически чистых источников энергии. Однако спрос на энергию тоже быстро растёт и не всегда возобновляемые источники энергии заменяют старые электростанции на ископаемом топливе или предотвращают строительство новых.