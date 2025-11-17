Эксперт объяснил, может ли мир отказаться от угля

Эксперт объяснил, может ли мир отказаться от угляИ в какой ситуации мы сейчас находимся
Угол - это самый грязный источник энергии и ископаемого топлива, а также основной источник выбросов парниковых газов. Это плохо сказывается не только на климате, но и на здоровье людей.
На сегодня почти 1/3 стран мира обязалась в ближайшие годы постепенно отказаться от своих угольных электростанций. В том числе это Германия, Испания, Малайзия, Чехия.
Ситуация с постепенным отказом от угля в мире сейчас в целом неоднозначная. С одной стороны, более 90% новых мощностей, установленных в мире в 2024 году, получены были из экологически чистых источников энергии. Однако спрос на энергию тоже быстро растёт и не всегда возобновляемые источники энергии заменяют старые электростанции на ископаемом топливе или предотвращают строительство новых.
Китай в настоящее время сжигает больше угля, чем все остальные страны вместе взятые. Также он продолжает строить новые угольные электростанции. Вместе с этим он является движущей силой стремительного роста инвестиций в солнечную и ветровую энергетику и производства электроэнергии в Китае и во всём мире.
Постепенный отказ от угля - задача непростая. Но он и не должен происходить так быстро, как показывают исследования.