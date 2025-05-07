Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом

Опубликовано 07 мая 2025, 03:001 мин.
Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебомСпоры об этом ведутся уже не первый год
Весной многие любят ходить на озеро или пруд, чтобы покормить птиц. Но можно ли на самом деле уткам давать хлеб и булочки?
На самом деле организм утки может переваривать хлеб и сухари, так как это основа их рациона в холода. Кроме того, птицы, которые живут вблизи городов, уже адаптированы к угощениям людей. Правда, батоны они воспринимают как десерт. Если кормить их ими слишком часто, это приведёт к ожирению.
Категорически нельзя давать уткам плесневелый и чёрный хлеб. Ржаной хлеб приводит к брожению в ЖКТ, а хлеб с плесенью просто токсичен.