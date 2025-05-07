Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2025, 03:00
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Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом

Споры об этом ведутся уже не первый год
Весной многие любят ходить на озеро или пруд, чтобы покормить птиц. Но можно ли на самом деле уткам давать хлеб и булочки?
Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом
© Pavel Danilyuk

На самом деле организм утки может переваривать хлеб и сухари, так как это основа их рациона в холода. Кроме того, птицы, которые живут вблизи городов, уже адаптированы к угощениям людей. Правда, батоны они воспринимают как десерт. Если кормить их ими слишком часто, это приведёт к ожирению.

Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом
© Alexas Fotos

Категорически нельзя давать уткам плесневелый и чёрный хлеб. Ржаной хлеб приводит к брожению в ЖКТ, а хлеб с плесенью просто токсичен.