Эксперт объяснил, почему аллергия на кошек у людей встречается чаще, чем на собак

Биологические особенности кошек. Дело в том, что у кошек есть особые белки, которые вызывают у людей аллергические реакции. Самый известный из таких белков — Fel d 1. Содержится он в слюне, сальных железах, кожных выделениях животных.

Размер и распространение аллергенов. Аллергены кошек даже по размеру гораздо меньше аллергенов собак. За счёт этого они легче проникают в дыхательные пути, дольше остаются в воздухе. Даже после избавления от животного кошачьи аллергены могут находиться в воздухе месяцами.

Личная гигиена кошек. Они постоянно вылизывают шерсть, что способствует обновлению слоя аллергенов на их теле.