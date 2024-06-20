Эксперт объяснил, почему аллергия на кошек у людей встречается чаще, чем на собак

Эксперт объяснил, почему аллергия на кошек у людей встречается чаще, чем на собакЕсть сразу несколько причин
Биологические особенности кошек. Дело в том, что у кошек есть особые белки, которые вызывают у людей аллергические реакции. Самый известный из таких белков — Fel d 1. Содержится он в слюне, сальных железах, кожных выделениях животных.
Размер и распространение аллергенов. Аллергены кошек даже по размеру гораздо меньше аллергенов собак. За счёт этого они легче проникают в дыхательные пути, дольше остаются в воздухе. Даже после избавления от животного кошачьи аллергены могут находиться в воздухе месяцами.
Личная гигиена кошек. Они постоянно вылизывают шерсть, что способствует обновлению слоя аллергенов на их теле.
Поведенческие факторы. Часто кошки больше времени находятся в помещении и тесно контактируют с людьми. Собаки же наоборот.
Генетические предрасположенности. Некоторые люди генетически склонны к возникновению аллергии на определённых животных.