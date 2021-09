Эксперт объяснил, почему искусственный интеллект в играх не сможет стать похожим на человека

Стивен Келли подчёркивает, что любой герой в игре, который не контролируется пользователем, называется NPC (НПС, или "неигровой персонаж"). К примеру, это зомби из The Last of Us или енот из Animal Crossing. Чаще всего круг их действий строго ограничен заранее определёнными вариантами. Но всё равно искусственный интеллект не стоит на месте, и в фильме Free Guy (в русском переводе - "Главный герой") показана ситуация, когда неигровой персонаж обретает самосознание.

В реальной жизни, однако, шансов на то, что подобное случится, практически нет, говорит Эдвард Паули, доцент кафедры искусственного интеллекта Игровой академии Фалмутского университета. А для того чтобы создать хотя бы иллюзию самосознания, понадобятся многие десятилетия. Хотя эксперименты уже проводятся: так, в Watch Dogs: Legion персонажи могут в зависимости от поступков игрока стать его друзьями или врагами.