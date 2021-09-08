Эксперт объяснил, почему искусственный интеллект в играх не сможет стать похожим на человека

Эксперт объяснил, почему искусственный интеллект в играх не сможет стать похожим на человекаХотя в будущем такие персонажи будут поддерживать разговор
Стивен Келли подчёркивает, что любой герой в игре, который не контролируется пользователем, называется NPC (НПС, или "неигровой персонаж"). К примеру, это зомби из The Last of Us или енот из Animal Crossing. Чаще всего круг их действий строго ограничен заранее определёнными вариантами. Но всё равно искусственный интеллект не стоит на месте, и в фильме Free Guy (в русском переводе - "Главный герой") показана ситуация, когда неигровой персонаж обретает самосознание.
В реальной жизни, однако, шансов на то, что подобное случится, практически нет, говорит Эдвард Паули, доцент кафедры искусственного интеллекта Игровой академии Фалмутского университета. А для того чтобы создать хотя бы иллюзию самосознания, понадобятся многие десятилетия. Хотя эксперименты уже проводятся: так, в Watch Dogs: Legion персонажи могут в зависимости от поступков игрока стать его друзьями или врагами.
Кроме того, Паули интересуют возможности обработки естественной речи. Он считает, что в будущем вполне могут появиться NPC, которые будут вести диалог с игроком в реальном времени. Сейчас похожая технология применяется в Façade. Там пользователь должен провести вечеринку, не используя при этом неверных слов.
Также непредсказуемость искусственного интеллекта может поставить под угрозу контроль их автора за такими персонажами. Они смогут действовать более гибко, но для этого понадобится большая мощность ПК и много времени на разработку. Для игрока это тоже может оказаться проблемой: в большинстве случаев при игре выстраивается определённая система, которую пытается понять пользователь, а непредсказуемое поведение слишком сложно для понимания.