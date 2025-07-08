Эксперт объяснил, почему Каспийское море — самый непредсказуемый водоём в мире

Опубликовано 08 июля 2025, 02:151 мин.
Эксперт объяснил, почему Каспийское море — самый непредсказуемый водоём в миреВот что нужно об этом знать
Каспийское море привлекает внимание самых разных людей. Среди них как учёные, так и туристы, политики. Этот водоём занимает первое место на Земле среди озёр по площади: она составляет 370 тысяч квадратных километров. Есть у него и другие необычные особенности.
Каспийское море примечательно тем, что уровень воды в нём может резко меняться. Это и отличает его от других водоёмов в мире.
Связана такая изменчивость Каспия с тем, что связи с океаном у него нет. Поэтому и стабильный уровень берега у этого водоёма отсутствует.
Около 80% притока Каспийского моря даёт река Волга. Ещё уровень воды в этом море зависит от того, сколько её испаряется в атмосферу.
Сейчас Каспий вновь переживает период падения уровня, что особенно сильно заметно в северной его части. В 1990-х годах этот уровень составлял 26,7 м относительно Мирового океана, а сейчас - 28,18 м.