Наука и технологии
Опубликовано 08 июля 2025, 02:15
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Эксперт объяснил, почему Каспийское море — самый непредсказуемый водоём в мире

Вот что нужно об этом знать
Каспийское море привлекает внимание самых разных людей. Среди них как учёные, так и туристы, политики. Этот водоём занимает первое место на Земле среди озёр по площади: она составляет 370 тысяч квадратных километров. Есть у него и другие необычные особенности.
Эксперт объяснил, почему Каспийское море — самый непредсказуемый водоём в мире
© ИИ midjourney

Каспийское море примечательно тем, что уровень воды в нём может резко меняться. Это и отличает его от других водоёмов в мире.

Связана такая изменчивость Каспия с тем, что связи с океаном у него нет. Поэтому и стабильный уровень берега у этого водоёма отсутствует.

Эксперт объяснил, почему Каспийское море — самый непредсказуемый водоём в мире
© Caspian_Sea_from_orbit.jpg: Jeff Schmaltz, MODIS R

Около 80% притока Каспийского моря даёт река Волга. Ещё уровень воды в этом море зависит от того, сколько её испаряется в атмосферу.

Сейчас Каспий вновь переживает период падения уровня, что особенно сильно заметно в северной его части. В 1990-х годах этот уровень составлял 26,7 м относительно Мирового океана, а сейчас - 28,18 м.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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