Эксперт объяснил, почему Каспийское море — самый непредсказуемый водоём в мире

Каспийское море примечательно тем, что уровень воды в нём может резко меняться. Это и отличает его от других водоёмов в мире.

Связана такая изменчивость Каспия с тем, что связи с океаном у него нет. Поэтому и стабильный уровень берега у этого водоёма отсутствует.