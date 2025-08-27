Эксперт объяснил, почему кошки не чувствуют вкус сладкого

Всё дело в одной мутации

Для того чтобы ощутить сладость, нужны белки Tas1r2 и Tas1r3. Именно благодаря им наш мозг понимает: "Перед нами источник энергии". У кошек же этот механизм "сломан", за счёт чего они не ощущают сладкого вкуса пищи.