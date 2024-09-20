Эксперт объяснил, почему кошки «умываются» постоянно, а собаки не так часто

Собаки же — это потомки стайных хищников. Они охотились группой и преследовали добычу на открытой и хорошо просматриваемой местности. В этом случае «маскировка» и уменьшение запаха не нужны. Кроме того, для волков, как и для современных псов, запах — это важный элемент коммуникации внутри группы.