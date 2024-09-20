Эксперт объяснил, почему кошки «умываются» постоянно, а собаки не так часто

Опубликовано 20 сентября 2024, 19:301 мин.
Эксперт объяснил, почему кошки «умываются» постоянно, а собаки не так частоСвязано это с поведением предков этих животных
Те, у кого дома есть кошка и собака, наверняка задумывались, почему они так по-разному относятся к «личной гигиене». Но ответ на этот вопрос довольно прост.
Современные домашние кошки произошли от охотников-одиночек. Они добывали себе еду, скрываясь перед нападением в засаде или скрытно приближаясь к добыче. Поэтому им было важно, чтобы их не мог никто учуять. Это и привело к формированию привычки у кошек постоянно вылизываться.
Собаки же — это потомки стайных хищников. Они охотились группой и преследовали добычу на открытой и хорошо просматриваемой местности. В этом случае «маскировка» и уменьшение запаха не нужны. Кроме того, для волков, как и для современных псов, запах — это важный элемент коммуникации внутри группы.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова