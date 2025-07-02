Эксперт объяснил, почему мамонты — это не предки слонов

В древние времена слоны и мамонты жили одновременно. Но прародитель у них был, конечно, общий.

Географически обители слоны всегда только в Африке и Евразии, а мамонты - в обеих Америках.

Средний рост у мамонтов был примерно таким же, как у современных африканских слонов. Ещё у них была густая шерсть.