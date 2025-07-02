Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2025, 19:30
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Эксперт объяснил, почему мамонты — это не предки слонов

Вот как на самом деле всё происходило
Есть мнение, что слоны произошли от мамонтов. В действительности же эти животные когда-то существовали одновременно.
Эксперт объяснил, почему мамонты — это не предки слонов
© YandexART

В древние времена слоны и мамонты жили одновременно. Но прародитель у них был, конечно, общий.

Географически обители слоны всегда только в Африке и Евразии, а мамонты - в обеих Америках.

Средний рост у мамонтов был примерно таким же, как у современных африканских слонов. Ещё у них была густая шерсть.

Эксперт объяснил, почему мамонты — это не предки слонов
© YandexART

Самые крупные бивни у мамонтов были длиной около 5 м, а у слонов - чуть больше 3,5 м. Уши у мамонтов были намного меньше, чем у их "кузенов".

В основном мамонты жили в холодных условиях, и одной из причин их гибели стало резкое изменение климата.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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