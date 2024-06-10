Эксперт объяснил, почему море может светиться ночью

Специалисты выделяют динофлагеллят Noctiluca scintillans. По-другому его называют ночесветкой или морской свечкой. Благодаря этим водорослям и возникает свечение прибрежных вод. Эти организмы способны вспыхивать при малейшем механическом воздействии: например, при ударе волны или движении рыбы в воде.

Как правило, цвет морской биолюминесценции — сине-зелёный. Объясняется это тем, что при распространении света в воде красные и оранжевые лучи (длинноволновые) поглощаются быстрее, а синие и зелёные (коротковолновые) могут проникать на большие глубины и отражаться.