Эксперт объяснил, почему некоторые кошки так любят есть траву

Очищение организма. Трава может вызывать рвотный рефлекс, благодаря чему организм кошки очищается от шерсти, инородных элементов и пр. Кроме того, растительность оказывает слабительное действие.

Освобождение от проглоченной шерсти. Во время вылизывания себя кошка может случайно проглотить шерсть. Чтобы освободиться от неё естественным образом, она ест траву.