Эксперт объяснил, почему некоторые кошки так любят есть траву

Опубликовано 08 августа 2024, 09:00
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Эксперт объяснил, почему некоторые кошки так любят есть травуЕсть сразу несколько объяснений
Кошки руководствуются инстинктами. В том числе и когда что-нибудь едят, включая траву.
Очищение организма. Трава может вызывать рвотный рефлекс, благодаря чему организм кошки очищается от шерсти, инородных элементов и пр. Кроме того, растительность оказывает слабительное действие.
Освобождение от проглоченной шерсти. Во время вылизывания себя кошка может случайно проглотить шерсть. Чтобы освободиться от неё естественным образом, она ест траву.
Получение питательных веществ. Известно, что в траве содержится фолиевая кислота. Она участвует в образовании гемоглобина, поддерживает здоровье клеток. В организме кошки к этому же эта кислота не производится.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова