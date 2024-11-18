Эксперт объяснил, почему птицы не падают с веток во время сна

У птиц, обитающих на деревьях, есть особый механизм замыкания лап. За счёт этого они крепко удерживаются на ветке и не падают, даже когда погружаются в сон.

Бывают птицы, которые спят только наполовину. Это позволяет им быть всегда начеку. Например, утки спят с одним открытым глазом, когда находятся на краю группы. Многие же птицы спят в стаях, а скворцы и другие миграционные пернатые могут даже ненадолго отключаться во время полёта и не терять направление.