Эксперт объяснил, почему птицы не падают с веток во время сна

Опубликовано 18 ноября 2024, 12:451 мин.
Эксперт объяснил, почему птицы не падают с веток во время снаВот что показывают исследования
Всем известно, что птицы спят прямо на ветках. Но что помогает им не падать во время сна?
Благодаря миллионам лет эволюции большинство птиц для сна предпочитают ветки деревьев. Они помогают пернатым защититься от хищников, иметь хороший обзор, сохранять энергию.
У птиц, обитающих на деревьях, есть особый механизм замыкания лап. За счёт этого они крепко удерживаются на ветке и не падают, даже когда погружаются в сон.
Бывают птицы, которые спят только наполовину. Это позволяет им быть всегда начеку. Например, утки спят с одним открытым глазом, когда находятся на краю группы. Многие же птицы спят в стаях, а скворцы и другие миграционные пернатые могут даже ненадолго отключаться во время полёта и не терять направление.