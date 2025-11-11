Эксперт объяснил, почему сёмга и форель такие дорогие

По данным Росрыболовства, горбуша даёт стабильно 2/3 от всех тихоокеанских лососёвых. Когда рыбы так много, невозможно устанавливать на неё высокую цену. С форелью и сёмгой ситуация другая: у них долгое и строго дозированное производство, высокая себестоимость. Всё это влияет на ценник.

Также атлантический лосось и радужная форель имеют больше жира и более мягкую текстуру. Горбуша сама по себе более сухая, плотная, мелкая. Она отлично подходит для запекания, а не для приготовления на сковороде.