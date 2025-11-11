Эксперт объяснил, почему сёмга и форель такие дорогие

Опубликовано 11 ноября 2025, 15:001 мин.
Эксперт объяснил, почему сёмга и форель такие дорогиеА горбуша стоит дёшево
Задумывались ли вы, почему все "лососи" так по-разному стоят? Нет, дело не в том, что сёмга - рыба класса "премиум", а горбуша - попроще. Всё несколько сложнее.
По данным Росрыболовства, горбуша даёт стабильно 2/3 от всех тихоокеанских лососёвых. Когда рыбы так много, невозможно устанавливать на неё высокую цену. С форелью и сёмгой ситуация другая: у них долгое и строго дозированное производство, высокая себестоимость. Всё это влияет на ценник.
Также атлантический лосось и радужная форель имеют больше жира и более мягкую текстуру. Горбуша сама по себе более сухая, плотная, мелкая. Она отлично подходит для запекания, а не для приготовления на сковороде.
Сёмга и форель - это почти всегда охлаждённая продукция. Горбуша же - почти всегда замороженная. Определённую роль играет и маркетинг: чаще всего сёмга лежит на льду и нарезана ровными кусками, а горбуша продаётся в блоках и с мелкими костями.