Эксперт объяснил, почему так сложно хорошо сфотографировать Луну на телефон

Эксперт объяснил, почему так сложно хорошо сфотографировать Луну на телефонИ дело не только в камере
Прежде всего, при съёмке Луны настройки должны быть выставлены такие же, как при дневной съёмке. Смартфоны же часто в этом случае включают выдержку и фокусировку, из-за чего выдержка определяется тёмным небом, а не светящимся объектом. В результате выходит пересвеченное яркое пятно.
Самый простой способ решения этой проблемы - фотографировать Луну днём. Скорее всего, в этом случае вы получите намного более качественный снимок.
Ещё один метод избежать пересвета - уменьшить вручную время экспозиции.
Однако даже при правильных выдержке и фокусировке фото Луны на смартфон часто получаются посредственными. Это объясняется конструкцией камер. Фокусное расстояние объективов телефонных камер - несколько миллиметров, а размер пикселей сенсора — тысячные доли миллиметра. В стандартном телефоне каждый пиксель получает свет под углом около 0,02 градуса. Поскольку ширина Луны на небе составляет 0,5 градуса, её изображение на фото получается шириной всего 25 пикселей. Такая картинка в принципе не будет содержать много деталей.
Для получения более детализированного изображения проще всего увеличить масштаб Луны. В обычных камерах это достигается с помощью зум-объектива, который позволяет увеличивать фокусное расстояние. В смартфонах же приближение реализуется обычно цифровым (программным) способом, из-за чего физическое фокусное расстояние остаётся неизменным.
Но решение этой проблемы всё же существует. Телефоны вполне могут делать снимки с помощью телескопов, если их поднести к окуляру. Тогда фото получатся удивительно качественные. Если телескопа у вас нет, то попробуйте уменьшить фокусное расстояние и сделать панорамный снимок неба: смартфоны отлично для этого подходят.