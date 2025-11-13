Эксперт объяснил, почему так сложно хорошо сфотографировать Луну на телефон

Прежде всего, при съёмке Луны настройки должны быть выставлены такие же, как при дневной съёмке. Смартфоны же часто в этом случае включают выдержку и фокусировку, из-за чего выдержка определяется тёмным небом, а не светящимся объектом. В результате выходит пересвеченное яркое пятно.

Самый простой способ решения этой проблемы - фотографировать Луну днём. Скорее всего, в этом случае вы получите намного более качественный снимок.

Ещё один метод избежать пересвета - уменьшить вручную время экспозиции.