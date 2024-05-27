Эксперт объяснил, почему такси обычно жёлтого цвета

Опубликовано 27 мая 2024, 18:00
1 мин.
Эксперт объяснил, почему такси обычно жёлтого цветаОткуда это пошло?
Во многих странах такси красят в жёлтый цвет. Но почему именно в такой?
В начале XX века в США открыл собственную компанию Джон Херц. Чтобы привлечь к своей фирме внимание, он решил покрасить автомобили в жёлтый цвет. В 1915 году таких машин было 45 и эта фирма стала называться Yellow Cab Company. Затем она была переименована в Hertz Motor Corporation. В результате символом нью-йоркского такси стал жёлтый цвет. Эту идею переняли другие страны.
Даже сейчас такси в основном жёлтого цвета. Хотя, например, в Лондоне они окрашены в чёрный, во Франции — чаще всего в белый, в Сингапуре — в голубой, в Таиланде — в розовый.