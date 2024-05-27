Эксперт объяснил, почему такси обычно жёлтого цвета

В начале XX века в США открыл собственную компанию Джон Херц. Чтобы привлечь к своей фирме внимание, он решил покрасить автомобили в жёлтый цвет. В 1915 году таких машин было 45 и эта фирма стала называться Yellow Cab Company. Затем она была переименована в Hertz Motor Corporation. В результате символом нью-йоркского такси стал жёлтый цвет. Эту идею переняли другие страны.