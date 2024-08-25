Эксперт объяснил, почему в лифте может пропадать мобильная связь

При этом кирпич способен понизить сигнал мобильной связи на 30%, железобетонные изделия — на 70%, металл — на 100%. Бетон и металл часто используются при создании лифта. Закрытые же конструкции из металла полностью блокируют электромагнитные волны. Поэтому если кабина лифта сделана из металла, то сигнал прервётся, а если у неё деревянные дверки и стеклянные кабины, то нет.