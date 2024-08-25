Эксперт объяснил, почему в лифте может пропадать мобильная связь

Опубликовано 25 августа 2024, 20:15
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Эксперт объяснил, почему в лифте может пропадать мобильная связьВот как всё обстоит на самом деле
Многие замечали, что, когда заходишь в лифт, прерывается сотовая связь. Но по какой причине это происходит?
Внутри смартфонов находятся небольшие антенны. Мобильная связь поддерживает волны в радиочастотном диапазоне. Если колебания этих волн составляют 90−1800 Мгц, 1900−2170 Мгц, то связь будет устойчивой. Чтобы этот сигнал достиг абонента, он должен пройти через сеть базовых станций оператора связи.
При этом кирпич способен понизить сигнал мобильной связи на 30%, железобетонные изделия — на 70%, металл — на 100%. Бетон и металл часто используются при создании лифта. Закрытые же конструкции из металла полностью блокируют электромагнитные волны. Поэтому если кабина лифта сделана из металла, то сигнал прервётся, а если у неё деревянные дверки и стеклянные кабины, то нет.