Наука и технологии
Опубликовано 15 июля 2024, 10:30
1 мин.

Эксперт объяснил, почему в магазинах обычно работает только одна касса из нескольких

Даже если возникает очередь
Сейчас у многих из нас рядом с домом находятся гипермаркеты: «Магнит», «Пятёрочка» и т.п. Но часто бывает так, что там из трёх или пяти касс работает лишь одна. Почему это происходит и как эту проблему решить?
Эксперт объяснил, почему в магазинах обычно работает только одна касса из нескольких
© bdos

Количество касс в магазинах зависит от размера торговой площади магазина. Так, на каждые примерно 100 квадратных метров приходится одна касса. Дополнительные кассовые аппараты нужны для снижения нагрузки в дни типа накануне Нового года и для добавления в базу новых товаров.

Главная причина того, что касса работает в итоге лишь одна, заключается в обязанностях продавцов. Их очень много. Они могут, например, принимать товары, расставлять их, вывешивать ценники и пр. Это влияет на эффективность работы касс. При этом торговые сети часто не расширяют штат, а сокращают количество сотрудников.

Эксперт объяснил, почему в магазинах обычно работает только одна касса из нескольких
© bdos

Также наплыв посетителей в разные дни и в разное время суток нельзя назвать равномерным. Если в обычное время (не в загруженное) держать открытыми все кассы, то из-за этого сильно повысятся цены на товары.

Ещё одна проблема - это большая текучесть кадров. Не всегда получается найти полноценную замену ушедшему сотруднику.