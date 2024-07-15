Эксперт объяснил, почему в магазинах обычно работает только одна касса из нескольких

Количество касс в магазинах зависит от размера торговой площади магазина. Так, на каждые примерно 100 квадратных метров приходится одна касса. Дополнительные кассовые аппараты нужны для снижения нагрузки в дни типа накануне Нового года и для добавления в базу новых товаров.

Главная причина того, что касса работает в итоге лишь одна, заключается в обязанностях продавцов. Их очень много. Они могут, например, принимать товары, расставлять их, вывешивать ценники и пр. Это влияет на эффективность работы касс. При этом торговые сети часто не расширяют штат, а сокращают количество сотрудников.