Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 03:00
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Эксперт объяснил, почему в реках вода пресная, а в морях и океанах — солёная

Связано это с геологией нашей планеты
Большая часть Земли — это вода. При этом какие-то водоёмы пресные, а какие-то — солёные. От чего это зависит?
Эксперт объяснил, почему в реках вода пресная, а в морях и океанах — солёная
© stockcake

Океаны начали становиться солёными, когда на Земле зарождался Мировой океан. Но это был не единственный фактор. В течение миллиардов лет реки тоже вымывали из горных пород минералы, а в их воде растворялись соли. Эти соли также попадали в океаны и моря.

Эксперт объяснил, почему в реках вода пресная, а в морях и океанах — солёная
© stockcake

Третий важный фактор — испарение. Вода всё время испаряется с водной глади под воздействием солнца. Из-за этого воды в океанах становится меньше, а соли в них остаются. Это тоже приводит к увеличению «солёности» водоёмов.

При этом в большинстве рек мы видим пресную воду. Связано это с тем, что по большей части они заполняются талым снегом или атмосферными осадками, в которых почти нет соли. Кроме того, они текут по руслам, которым уже тысячи или миллионы лет. Наконец, реки — это динамичные системы, где вода постоянно обновляется.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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