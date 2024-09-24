Третий важный фактор — испарение. Вода всё время испаряется с водной глади под воздействием солнца. Из-за этого воды в океанах становится меньше, а соли в них остаются. Это тоже приводит к увеличению «солёности» водоёмов.

При этом в большинстве рек мы видим пресную воду. Связано это с тем, что по большей части они заполняются талым снегом или атмосферными осадками, в которых почти нет соли. Кроме того, они текут по руслам, которым уже тысячи или миллионы лет. Наконец, реки — это динамичные системы, где вода постоянно обновляется.