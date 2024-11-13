Эксперт объяснил разницу между порошком и жидким средством для стирки

Основной ингредиент жидкости для стирки — это вода. Также в состав подобных средств входят компоненты, аналогичные тем, что содержатся в порошках. Это щелочные соли, связыватели металлов, смягчители воды и поверхностно-активные вещества. Кроме того, в жидких средствах для стирки есть консерванты. Они предотвращают рост микробов, которые могут испортить смесь.

Средства для стирки в жидкой форме не могут содержать перекиси (мягкие отбеливающие вещества), которые убивают микробы. В качестве альтернативы в этих средствах можно найти только оптические отбеливатели.

Перед порошками у жидкостей есть одно преимущество: их можно добавлять прямо на ткань перед стиркой. Что касается капсул для стирки, то их нужно добавлять только определённое количество вне зависимости от количества вещей, которое вы стираете.

При выборе между жидким средством для стирки и порошком нужно руководствоваться в основном личными предпочтениями. Попробуйте поэкспериментировать с тем и с другим и понять, что вам подходит больше.