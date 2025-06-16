Эксперт объяснил, стоит ли бояться крылатых муравьёв летом

Эксперт объяснил, стоит ли бояться крылатых муравьёв летомВот о чём нужно знать
С весны и до начала августа муравьиная королева производит самцов и фертильных самок. Все они получают крылья.
Во время одного или нескольких лётных дней крылатые муравьи взмывают в небо. У самцов цель всего одна - успеть оплодотворить самку, так как после этого самец умирает. Самки же, когда получают семя, хранят его в специальном месте в организме. Использовать они могут его всю оставшуюся жизнь.
После полёта самка, если она выжила, сбрасывает крылья и начинает искать укромное место. Там она закладывает будущий муравейник.
Первых детей самка кормит сама, и это будущие рабочие.
В целом крылатые муравьи для людей не опасны вообще. Это просто обычные особи муравьёв в репродуктивной стадии. Они появляются буквально для того, чтобы размножиться и умереть. Поэтому если увидите таких муравьёв, то не обращайте на них внимание: спустя пару дней они сами исчезнут.