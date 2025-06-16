Наука и технологии
Опубликовано 16 июня 2025, 14:15
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Эксперт объяснил, стоит ли бояться крылатых муравьёв летом

Вот о чём нужно знать
Все мы встречали в летнее время необычных муравьёв - с крыльями. Зачем они нужны и не опасны ли они для нас?
Эксперт объяснил, стоит ли бояться крылатых муравьёв летом
© ИИ midjourney

С весны и до начала августа муравьиная королева производит самцов и фертильных самок. Все они получают крылья.

Во время одного или нескольких лётных дней крылатые муравьи взмывают в небо. У самцов цель всего одна - успеть оплодотворить самку, так как после этого самец умирает. Самки же, когда получают семя, хранят его в специальном месте в организме. Использовать они могут его всю оставшуюся жизнь.

Эксперт объяснил, стоит ли бояться крылатых муравьёв летом
© Dave Parker

После полёта самка, если она выжила, сбрасывает крылья и начинает искать укромное место. Там она закладывает будущий муравейник.

Первых детей самка кормит сама, и это будущие рабочие.

В целом крылатые муравьи для людей не опасны вообще. Это просто обычные особи муравьёв в репродуктивной стадии. Они появляются буквально для того, чтобы размножиться и умереть. Поэтому если увидите таких муравьёв, то не обращайте на них внимание: спустя пару дней они сами исчезнут.