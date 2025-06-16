Эксперт объяснил, стоит ли бояться крылатых муравьёв летом

С весны и до начала августа муравьиная королева производит самцов и фертильных самок. Все они получают крылья.

Во время одного или нескольких лётных дней крылатые муравьи взмывают в небо. У самцов цель всего одна - успеть оплодотворить самку, так как после этого самец умирает. Самки же, когда получают семя, хранят его в специальном месте в организме. Использовать они могут его всю оставшуюся жизнь.