Эксперт объяснил, в чём разница между полярным днём и белыми ночами

Во время белых ночей темнота практически не наступает. Наблюдается это в Архангельске с 17 мая по 26 июля, в Санкт-Петербурге — с 11 июня по 2 июля.

Существуют белые ночи и на севере, но они проходят мягче. Начинаются они за месяц до полярного дня. К примеру, в Диксоне они наступают с с 18 марта по 27 сентября.