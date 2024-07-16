Эксперт объяснил, в чём разница между полярным днём и белыми ночами

Опубликовано 16 июля 2024, 15:45
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Эксперт объяснил, в чём разница между полярным днём и белыми ночамиИх можно наблюдать в разных точках планеты
На самом севере солнце иногда вообще не уходит с неба. Такое явление называется полярным днём. Что касается белых ночей, то их можно увидеть в Санкт-Петербурге и других городах.
При полярном днем солнце не уходит за горизонт в течение суток и более. Увидеть это можно за Полярным кругом. В Норильске такое явление возникает на период с 19 мая по 25 июля, в Мурманске — с 22 мая по 22 июля, в Диксоне — с 5 мая по 10 августа.
Во время белых ночей темнота практически не наступает. Наблюдается это в Архангельске с 17 мая по 26 июля, в Санкт-Петербурге — с 11 июня по 2 июля.
Существуют белые ночи и на севере, но они проходят мягче. Начинаются они за месяц до полярного дня. К примеру, в Диксоне они наступают с с 18 марта по 27 сентября.