Эксперт объяснила, почему микропластик разлагается не до конца

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Эксперт объяснила, почему микропластик разлагается не до концаВсё зависит от времени, которое для этого требуется
Автор издания BBC Science Focus ответила вопрос о том, почему микропластик не разрушается полностью в окружающей среде.
Эмма Дэвис подчёркивает, что на самом деле микропластик продолжает разрушаться, но чем меньше он становится, тем этот процесс происходит медленнее. Большая часть микропластика формируется под воздействием трения, кислорода, солнечных лучшей на крупные объекты из пластика. При разрушении некоторых видов этого материала могут иметь значение и микробы.
При разложении микропластик превращается в нанопластик, частицы которого меньше одного микрометра, или одной тысячной миллиметра. Их уже невозможно увидеть без специального прибора. Поэтому, вероятно, пишет Дэвис, мы не так много слышим об этом виде пластика.