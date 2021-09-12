Эксперт объяснила, почему микропластик разлагается не до конца

Эмма Дэвис подчёркивает, что на самом деле микропластик продолжает разрушаться, но чем меньше он становится, тем этот процесс происходит медленнее. Большая часть микропластика формируется под воздействием трения, кислорода, солнечных лучшей на крупные объекты из пластика. При разрушении некоторых видов этого материала могут иметь значение и микробы.