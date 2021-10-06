Эксперт оценила возможность создания корабля изо льда

Наука и технологии
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Эксперт оценила возможность создания корабля изо льдаПодобная попытка уже была
Автор журнала BBC Science Focus Эмма Дэвис рассказала, возможно ли построить морское судно, состоявшее изо льда.
На самом деле создать корабль изо льда можно, отмечает эксперт BBC Science Focus . Правда, из-за того, что температура морей повышается с каждым годом, это становится не такой хорошей идеей.
Подобный проект существовал во Вторую мировую войну. Тогда британцы решили разработать авианосец изо льда, что теоретически могло помочь им справиться с недостатком стали и алюминия. Сам прототип создавался в Канаде. Для того чтобы лёд был более прочным, к нему добавили древесину - так получился пайкерит. Однако позже выяснилось, что необходима дорогая система охлаждения и множество стали.
В результате проект закрыли. При этом сегодня пайкерит применяется для создания ледяных куполов и дорог изо льда. Он может быть в три раза прочнее простого льда.