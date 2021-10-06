Эксперт оценила возможность создания корабля изо льда

На самом деле создать корабль изо льда можно, отмечает эксперт BBC Science Focus . Правда, из-за того, что температура морей повышается с каждым годом, это становится не такой хорошей идеей.

Подобный проект существовал во Вторую мировую войну. Тогда британцы решили разработать авианосец изо льда, что теоретически могло помочь им справиться с недостатком стали и алюминия. Сам прототип создавался в Канаде. Для того чтобы лёд был более прочным, к нему добавили древесину - так получился пайкерит. Однако позже выяснилось, что необходима дорогая система охлаждения и множество стали.