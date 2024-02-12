Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 21:00
1 мин.

Эксперт перечислил плюсы и минусы содержания шиншилл

Учтите все эти моменты, если хотите завести такого зверька
Шиншиллы — довольно экзотические животные. И вот что вам о них в первую очередь нужно знать.

Шиншиллы — это на самом деле мелкие ночные грызуны. И им требуется особый уход. Но вот какие преимущества вы получите, если заведёте этого зверька.

Отличный компаньон. Шиншиллы от природы общительны, поэтому будут с радостью с вами взаимодействовать.

Тихие и чистоплотные. По сравнению с другими грызунами шиншиллы заботятся о чистоте.

Долго живут. Если за шиншиллами правильно ухаживать, то они способны прожить 10−15 лет.

Неприхотливость. Заботиться о шиншиллах нужно по минимуму.

Эксперт перечислил плюсы и минусы содержания шиншилл
© San Treyd

Но есть у этих маленьких зверьков и определённые минусы.

Ночная жизнь. Шиншиллы любят активничать именно по ночам.

Особый уход за шерстью. Шиншилл, например, нужно регулярно купать в песке, чтобы они не перегревались и шерсть не собиралась комками.

Проблемы с зубами. Шиншиллы обязательно всегда должны иметь доступ к предметам, которые можно погрызть.

Нелюбовь к громким звукам. Не включайте громкую музыку рядом со зверьками и не принимайте гостей в комнате с клеткой, в которой находится шиншилла.

Чувствительность к температуре. Комфортнее всего шиншиллам при слегка прохладной и стабильной температуре.

Также для шиншиллы обязательно нужно приобрести большую, просторную клетку. Из-за недостатка места у этого животного могут даже начаться проблемы со здоровьем.