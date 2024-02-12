Эксперт перечислил плюсы и минусы содержания шиншилл

Шиншиллы — это на самом деле мелкие ночные грызуны. И им требуется особый уход. Но вот какие преимущества вы получите, если заведёте этого зверька.

Отличный компаньон. Шиншиллы от природы общительны, поэтому будут с радостью с вами взаимодействовать.

Тихие и чистоплотные. По сравнению с другими грызунами шиншиллы заботятся о чистоте.

Долго живут. Если за шиншиллами правильно ухаживать, то они способны прожить 10−15 лет.

Неприхотливость. Заботиться о шиншиллах нужно по минимуму.