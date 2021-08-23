Эксперт перечислил три обновления Wi-Fi до 2024 года

Наука и технологии
Сегодня в 13:08
Эксперт перечислил три обновления Wi-Fi до 2024 годаИ назвал возможности, которые они открывают
Представитель компании VAS Experts поделился в блоге на "Хабре" подробностями о новых стандартах для Wi-Fi.
К 2024 году у сети Wi-Fi появятся несколько новых или улучшенных функций. О них в блоге рассказал эксперт в сфере IT.
- Увеличенная скорость. Разработчики планируют назвать этот стандарт (802.11be) Wi-Fi 7. Он будет способен работать с диапазоном в 6 ГГц. Что будет с этими частотами в России, пока что не ясно. Специалисты примут решение до конца 2021 года. Также устройства, поддерживающие Wi-Fi 7, будут предавать и принимать данные через не одну, а несколько точек доступа.
- Определение расстояния между устройствами. Благодаря 802.11az, который будет проходить сертификацию через два года, пользователь сможет искать свой смартфон, отслеживать его перемещение, а также лучше управлять IoT-устройствами (типа роботов-пылесосов).
- Передача информации о расположении объекта. Стандарт 802.11bf позволит создать нечто вроде сенсора, который будет отслеживать информацию об объектах в зоне досягаемости сигнала Wi-Fi. В будущем это позволит создать гаджеты, которые будут передавать данные по Wi-Fi без использования электроники, подобно разработке учёных Вашингтонского университета.
Однако то, как будет развиваться ситуация с Wi-Fi-стандартами, будет известно только через какое-то время, заключил автор.