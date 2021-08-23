Эксперт перечислил три обновления Wi-Fi до 2024 года

К 2024 году у сети Wi-Fi появятся несколько новых или улучшенных функций. О них в блоге рассказал эксперт в сфере IT.

Увеличенная скорость. Разработчики планируют назвать этот стандарт (802.11be) Wi-Fi 7. Он будет способен работать с диапазоном в 6 ГГц. Что будет с этими частотами в России, пока что не ясно. Специалисты примут решение до конца 2021 года. Также устройства, поддерживающие Wi-Fi 7, будут предавать и принимать данные через не одну, а несколько точек доступа.