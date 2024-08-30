Эксперт по компьютерам рассказал, как искусственный интеллект изменит киноиндустрию

Недавно Sora из OpenAI и Lumiere из Google DeepMind продемонстрировали, что могут создавать видеоклипы длиной в несколько секунд. И на этих роликах может быть практически всё, что вы пожелаете.

Да, всё то же самое можно создавать и при помощи компьютерной графики. Однако эта работа займёт месяцы и годы.

В основном разница между тем, что создано ИИ и реальными людьми, состоит во времени и стоимости. С помощью инструментов на основе ИИ вы сможете мгновенно делать спецэффекты кинематографического качества.