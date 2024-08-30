Наука и технологии
Опубликовано 30 августа 2024, 09:45
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Эксперт по компьютерам рассказал, как искусственный интеллект изменит киноиндустрию

Вот к чему нам стоит готовиться
Создание компьютерной графики кинематографического качества — дело трудоёмкое и дорогое. Облегчить эту задачу может искусственный интеллект.
Эксперт по компьютерам рассказал, как искусственный интеллект изменит киноиндустрию
© LinkedIn

Системы искусственного интеллекта DALL. E, Midjourney и Firefly впервые свои возможности показали на статических изображениях. Выяснилось, что они способны создавать потрясающие визуальные эффекты из текстовых описаний.

Кроме того, эти инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют быстро редактировать изображения и кадры. Вы можете менять одежду персонажа без необходимости переснимать сцену, убирать что-то на заднем плане, менять выражение лица актёра или его возраст.

Эксперт по компьютерам рассказал, как искусственный интеллект изменит киноиндустрию
© Getty

Недавно Sora из OpenAI и Lumiere из Google DeepMind продемонстрировали, что могут создавать видеоклипы длиной в несколько секунд. И на этих роликах может быть практически всё, что вы пожелаете.

Да, всё то же самое можно создавать и при помощи компьютерной графики. Однако эта работа займёт месяцы и годы.

В основном разница между тем, что создано ИИ и реальными людьми, состоит во времени и стоимости. С помощью инструментов на основе ИИ вы сможете мгновенно делать спецэффекты кинематографического качества.