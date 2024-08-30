Эксперт по компьютерам рассказал, как искусственный интеллект изменит киноиндустрию

Эксперт по компьютерам рассказал, как искусственный интеллект изменит киноиндустриюВот к чему нам стоит готовиться
Системы искусственного интеллекта DALL. E, Midjourney и Firefly впервые свои возможности показали на статических изображениях. Выяснилось, что они способны создавать потрясающие визуальные эффекты из текстовых описаний.
Кроме того, эти инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют быстро редактировать изображения и кадры. Вы можете менять одежду персонажа без необходимости переснимать сцену, убирать что-то на заднем плане, менять выражение лица актёра или его возраст.
Недавно Sora из OpenAI и Lumiere из Google DeepMind продемонстрировали, что могут создавать видеоклипы длиной в несколько секунд. И на этих роликах может быть практически всё, что вы пожелаете.
Да, всё то же самое можно создавать и при помощи компьютерной графики. Однако эта работа займёт месяцы и годы.
В основном разница между тем, что создано ИИ и реальными людьми, состоит во времени и стоимости. С помощью инструментов на основе ИИ вы сможете мгновенно делать спецэффекты кинематографического качества.