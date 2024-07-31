Эксперт по пищевой химии объяснил, как из молока получается сыр

Необходимо убрать из сырного творога столько влаги, сколько необходимо для конкретного рецепта. Для этого творог могут размешивать или нагревать.

Для создания более твёрдого сыра, такого как чеддер, сыродел добавляет соль непосредственно в творог, пока тот находится в ванне. Затем он упаковывает его в контейнеры и помещает под давление. В результате образуется твёрдый блок сыра.

Моцареллу солят, помещая его в солевой раствор. Сырный блок или круг плавает в рассоле в течение нескольких часов, дней или даже недель.

Многие сыроделы выдерживают свои сыры в течение недель, месяцев или даже лет, чтобы дать процессу ферментации больше времени для получения желаемых вкусов. Выдержанные сыры включают пармезан, выдержанные чеддеры и гауду.

Сыроделие по своей сути — процесс концентрирования молока. Основной молочный белок, который улавливается в процессе создания сыра, — казеин. Если в молоке его около 2,5%, то в готовом сыре (чеддере) — около 25%.

Существуют сотни различных сортов сыра из коровьего молока, которые производятся по всему миру, и все они начинаются с молока. Остальные же этапы производства варьируются. Какие-то сыры, например, натираются специальным раствором, а какие-то помещаются в среду, где растёт плесень.

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