Эксперт по животным объяснил, как по языку тела и голосу собаки понять, что она хочет вам сказать

Эксперт по животным объяснил, как по языку тела и голосу собаки понять, что она хочет вам сказатьЕсть несколько характерных сигналов
Вокализации собаки можно разделить на отдельные типы: лай, скуление и вой. Однако также есть большое количество факторов, влияющих на то, что питомец хочет вам передать.
По словам Дайерс, расшифровка «сообщений» собаки зависит от тона их общения, языка тела, факторов окружающей среды, здоровья, уровня комфорта и эмоций (стресса, голода, страха).
Лай — самая распространённая форма общения собак. Но, к примеру, если пёс лает из-за беспокойства, то звук становится высоким и часто повторяется.
Собаки начинают «ныть», чтобы выразить определённые потребности. Например, выйти на улицу, чтобы облегчиться, поиграть, поесть, показать, что им плохо, больно, они беспокоятся или волнуются. Вздох или стон могут возникнуть, когда питомец устраивается отдыхать, когда его гладят или когда он разочарован.
Собаки могут скулить, стонать или даже тявкать, когда испытывают боль или дискомфорт. Вой может быть у питомца реакцией на внешние звуки: сирены, музыку или лай других собак. Используется этот способ вокализации также при захвате территории, общении со стаей или членами семьи, для облегчения ощущения изоляции.
Помимо звуков, хозяевам нужно следить за языком тела собак. Если питомец виляет хвостом, у него расслаблены уши и морда, то он, скорее всего, счастлив и лает от волнения. Если же животное стоит по стойке «смирно», то это может указывать на наличие где-то угрозы.
Как правило, рычание собаки используют, когда напуганы, расстроены, ощущают предупреждение или угрозу или защищают свою территорию.