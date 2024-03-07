Эксперт по животным объяснил, как по языку тела и голосу собаки понять, что она хочет вам сказать

Вокализации собаки можно разделить на отдельные типы: лай, скуление и вой. Однако также есть большое количество факторов, влияющих на то, что питомец хочет вам передать.

По словам Дайерс, расшифровка «сообщений» собаки зависит от тона их общения, языка тела, факторов окружающей среды, здоровья, уровня комфорта и эмоций (стресса, голода, страха).

Лай — самая распространённая форма общения собак. Но, к примеру, если пёс лает из-за беспокойства, то звук становится высоким и часто повторяется.

Собаки начинают «ныть», чтобы выразить определённые потребности. Например, выйти на улицу, чтобы облегчиться, поиграть, поесть, показать, что им плохо, больно, они беспокоятся или волнуются. Вздох или стон могут возникнуть, когда питомец устраивается отдыхать, когда его гладят или когда он разочарован.