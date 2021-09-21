Эксперт предсказал план России на случай атаки украинскими войсками с моря

У Украины была попытка модернизировать собственную военную технику. Однако тогда все средства пошли на строительство бронекатеров "Гюрза", которые оказались неэффективными.

Бывший командующий Черноморским флотом СССР адмирал Алексей Калинин составил для своего преемника специальный план на случай атаки базы военного флота, расположенной в Севастополе. Согласно этому плану, "любой противник, способный атаковать базу флота в Севастополе, должен быть немедленно уничтожен", для этого предлагалось использовать отряд кораблей. Обнаружен этот документ был лишь в 1997 году.

Сейчас военные специалисты уверены: даже если Украина решит атаковать российский флот в Севастополе торпедами или боевым роботом, это не гарантирует успех. Вся территория Чёрного моря просматривается российскими военными, поэтому украинская техника будет уничтожена почти сразу же.