Наука и технологии
Опубликовано 14 октября 2024, 18:00
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Эксперт рассказал, что случится, если в космосе включить пылесос

Будет ли он вообще работать?
Чёрные дыры часто называют космическими пылесосами. Но что, если взять обычный бытовой прибор и попробовать его запустить в космическом пространстве?
Эксперт рассказал, что случится, если в космосе включить пылесос
© Grolribasi

Прежде всего, для запуска пылесоса в космосе потребуется источник питания. Допустим, это будет встроенный аккумулятор или же аккумуляторная станция.

Скорее всего, после того, как мы нажмём кнопку включения, ничего не произойдёт. Ведь космос — это почти вакуум. В нём очень мало газов и очень слабое давление по сравнению с атмосферой на Земле.

Эксперт рассказал, что случится, если в космосе включить пылесос
© Beth Scupham

В действительности пылесос в космосе работать будет и даже станет собирать что-то, но очень неэффективно. Да и вряд ли у нас получится это увидеть.

Ещё одна сложность при работе пылесоса в космосе — возможность перегрева или переохлаждения. В тени международной космической станции температура может составлять -157 градусов Цельсия, а на солнце — до +121 градуса.

Чтобы пылесос работал, ему нужен газ, а если почти нет в космосе. Поэтому даже если вы поймаете какие-то частицы газа, эффекта от их всасывания вы не увидите.