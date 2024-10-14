Эксперт рассказал, что случится, если в космосе включить пылесос

Эксперт рассказал, что случится, если в космосе включить пылесосБудет ли он вообще работать?
Прежде всего, для запуска пылесоса в космосе потребуется источник питания. Допустим, это будет встроенный аккумулятор или же аккумуляторная станция.
Скорее всего, после того, как мы нажмём кнопку включения, ничего не произойдёт. Ведь космос — это почти вакуум. В нём очень мало газов и очень слабое давление по сравнению с атмосферой на Земле.
В действительности пылесос в космосе работать будет и даже станет собирать что-то, но очень неэффективно. Да и вряд ли у нас получится это увидеть.
Ещё одна сложность при работе пылесоса в космосе — возможность перегрева или переохлаждения. В тени международной космической станции температура может составлять -157 градусов Цельсия, а на солнце — до +121 градуса.
Чтобы пылесос работал, ему нужен газ, а если почти нет в космосе. Поэтому даже если вы поймаете какие-то частицы газа, эффекта от их всасывания вы не увидите.