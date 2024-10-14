Эксперт рассказал, что случится, если в космосе включить пылесос

В действительности пылесос в космосе работать будет и даже станет собирать что-то, но очень неэффективно. Да и вряд ли у нас получится это увидеть.

Ещё одна сложность при работе пылесоса в космосе — возможность перегрева или переохлаждения. В тени международной космической станции температура может составлять -157 градусов Цельсия, а на солнце — до +121 градуса.

Чтобы пылесос работал, ему нужен газ, а если почти нет в космосе. Поэтому даже если вы поймаете какие-то частицы газа, эффекта от их всасывания вы не увидите.