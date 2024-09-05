Эксперт рассказал, что такое ядерная батарея и как она работает

Если мы поместим тонкие слои такого изотопа между слоями полупроводника, то сможем поймать электроны и превратить их в полезное электричество.

В новых батареях Betavolt используется изотоп никель-63 между слоями алмазного полупроводника. Их выходная мощность очень мала: 100 микроватт по сравнению с 2,4 ватт у обычной батарейки АА. Однако последняя разрядится уже через час работы на такой мощности, а батарея Betavolt может давать полезное напряжение в течение 50 лет. Связано это с тем, что никель-63 распадается довольно медленно. Период его полураспада — 101 год.

Батареи Betavolt довольно безопасны. Чтобы от них был какой-то вред, вам нужно будет их разбить и проглотить. К тому же радиоактивный никель в конечном итоге распадается на нерадиоактивную медь.