Эксперт рассказал, как астронавты голосуют в космосе

В 1997 году астронавт Дэвид Вольф стал первым американцем, который смог проголосовать в космосе. Тогда это были местные выборы в Техасе.

С тех пор астронавты могут отдавать свои голоса, даже находясь в космосе. Но как это делают? Перед началом им нужно зарегистрировать заявку на получение федеральной почтовой карточки, которую используют все военнослужащие за рубежом. Когда приходит время голосовать, Космический центр имени Джонсона НАСА передаёт тестовый бюллетень, предоставленный соответствующим клерком округа.