Эксперт рассказал, как астронавты голосуют в космосе

Эксперт рассказал, как астронавты голосуют в космосеДа, они тоже могут это делать
В 1997 году астронавт Дэвид Вольф стал первым американцем, который смог проголосовать в космосе. Тогда это были местные выборы в Техасе.
С тех пор астронавты могут отдавать свои голоса, даже находясь в космосе. Но как это делают? Перед началом им нужно зарегистрировать заявку на получение федеральной почтовой карточки, которую используют все военнослужащие за рубежом. Когда приходит время голосовать, Космический центр имени Джонсона НАСА передаёт тестовый бюллетень, предоставленный соответствующим клерком округа.
Для заполнения бюллетеня астронавт использует учебный компьютер. В электронном виде вся информация передаётся обратно в НАСА.
Сегодня эта передача осуществляется через спутники слежения и ретрансляции данных НАСА. Они отправляют данные в комплекс Уайт-Сэндс, Нью-Мексико. Отсюда стационарные телефоны передают бюллетень в Центр управления полётами в Космическом центре Джонсона. Из этого центра бюллетень направляют по электронной почте в виде защищённого паролем файла клерку округа, который официально регистрирует голосование.