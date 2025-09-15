Эксперт рассказал, как будут выглядеть скафандры будущего

По её замыслу, астронавты должны будут облачаться в эластичный тканевый костюм. При активации электрическим током он сжимает встроенные в него катушки из сплава с эффектом памяти формы, становясь обтягивающим и обеспечивая максимальную свободу движений.

Существует и ещё один необычный костюм для космических путешественников. Он оснащён блоком FO-RO, то есть как в "Дюне" может перерабатывать мочу астронавта в питьевую воду.