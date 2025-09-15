Эксперт рассказал, как будут выглядеть скафандры будущего

Эксперт рассказал, как будут выглядеть скафандры будущегоЭто неотъемлемый атрибут космонавтов
Сейчас учёные работают над созданием новых самовосстанавливающихся материалов для скафандров. Благодаря этому во время длинных миссий на Марс повреждения больше не будут проблемой. Самый необычный костюм на сегодня - это BioSuit, предложенный профессором Давой Ньюман из Массачусетского технологического института (см. изображение ниже).
По её замыслу, астронавты должны будут облачаться в эластичный тканевый костюм. При активации электрическим током он сжимает встроенные в него катушки из сплава с эффектом памяти формы, становясь обтягивающим и обеспечивая максимальную свободу движений.
Существует и ещё один необычный костюм для космических путешественников. Он оснащён блоком FO-RO, то есть как в "Дюне" может перерабатывать мочу астронавта в питьевую воду.