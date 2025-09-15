Наука и технологии
Опубликовано 15 сентября 2025, 18:45
1 мин.

Эксперт рассказал, как будут выглядеть скафандры будущего

Это неотъемлемый атрибут космонавтов
Скафандр защищает человека в космосе от интенсивного солнечного излучения, экстремальных температур, разрежения, ударов микрометеоритов. При этом он должен обеспечивать полную свободу движений в открытом космосе, иметь полноценную систему жизнеобеспечения и не только. К сожалению, пока не все проекты скафандров этим критериям соответствуют.
© solarseven

Сейчас учёные работают над созданием новых самовосстанавливающихся материалов для скафандров. Благодаря этому во время длинных миссий на Марс повреждения больше не будут проблемой. Самый необычный костюм на сегодня - это BioSuit, предложенный профессором Давой Ньюман из Массачусетского технологического института (см. изображение ниже).

© Professor Dava Newman/MIT/Guillermo Trotti/Douglas Sonders Photography

По её замыслу, астронавты должны будут облачаться в эластичный тканевый костюм. При активации электрическим током он сжимает встроенные в него катушки из сплава с эффектом памяти формы, становясь обтягивающим и обеспечивая максимальную свободу движений.

Существует и ещё один необычный костюм для космических путешественников. Он оснащён блоком FO-RO, то есть как в "Дюне" может перерабатывать мочу астронавта в питьевую воду.