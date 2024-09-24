Эксперт рассказал, как космонавты меняют одежду и моются в космосе

Из-за невозможности стирать одежду космонавты вынуждены носить одно и то же долгое время. Также они меняют её по определённому расписанию.

К примеру, спортивную рубашку либо футболку они носят неделю, брюки или шорты — до 10 дней. Нижнее бельё и носки меняются каждые три дня.