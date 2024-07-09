Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2024, 22:30
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Эксперт рассказал, как можно охладить салон автомобиля без кондиционера

Есть пять способов
Жара может испортить любую поездку на машине, особенно если кондиционера у вас нет. И вот что можно в этом случае сделать.
Эксперт рассказал, как можно охладить салон автомобиля без кондиционера
© kandinsky21_bot

Солнцезащитные экраны. Для предотвращения попадания прямых солнечных лучей внутрь салона установите экран на лобовое стекло. Также нужно использовать специальные экраны для боковых окон и заднего стекла.

Проветривание. Важно это делать правильно. Перед тем, как начать поездку, откройте на несколько минут все окна и двери машины. Во время езды окна должны быть немного приоткрытыми. Также вы можете создать сквозняк, открыв окна с противоположных сторон.

Влажные полотенца. Сначала намочите в холодной воде несколько тряпок и полотенец, выжмите их. Поместите их на вентиляционных решётках либо на некоторое время повесьте перед окнами.

Эксперт рассказал, как можно охладить салон автомобиля без кондиционера
© Tony Webster

Портативные вентиляторы. Купите такой вентилятор, который можно подключать к прикуривателю автомобиля. Разместите его в любом удобном для вас месте.

Охлаждающие подушки и чехлы для сидений. Поместите их на сиденья.

Лучше всего будет совместить все рекомендации, данные выше.