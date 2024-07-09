Эксперт рассказал, как можно охладить салон автомобиля без кондиционера

Солнцезащитные экраны. Для предотвращения попадания прямых солнечных лучей внутрь салона установите экран на лобовое стекло. Также нужно использовать специальные экраны для боковых окон и заднего стекла.

Проветривание. Важно это делать правильно. Перед тем, как начать поездку, откройте на несколько минут все окна и двери машины. Во время езды окна должны быть немного приоткрытыми. Также вы можете создать сквозняк, открыв окна с противоположных сторон.

Влажные полотенца. Сначала намочите в холодной воде несколько тряпок и полотенец, выжмите их. Поместите их на вентиляционных решётках либо на некоторое время повесьте перед окнами.