Эксперт рассказал, как можно охладить салон автомобиля без кондиционера

Эксперт рассказал, как можно охладить салон автомобиля без кондиционераЕсть пять способов
Солнцезащитные экраны. Для предотвращения попадания прямых солнечных лучей внутрь салона установите экран на лобовое стекло. Также нужно использовать специальные экраны для боковых окон и заднего стекла.
Проветривание. Важно это делать правильно. Перед тем, как начать поездку, откройте на несколько минут все окна и двери машины. Во время езды окна должны быть немного приоткрытыми. Также вы можете создать сквозняк, открыв окна с противоположных сторон.
Влажные полотенца. Сначала намочите в холодной воде несколько тряпок и полотенец, выжмите их. Поместите их на вентиляционных решётках либо на некоторое время повесьте перед окнами.
Портативные вентиляторы. Купите такой вентилятор, который можно подключать к прикуривателю автомобиля. Разместите его в любом удобном для вас месте.
Охлаждающие подушки и чехлы для сидений. Поместите их на сиденья.
Лучше всего будет совместить все рекомендации, данные выше.