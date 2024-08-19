Эксперт рассказал, как можно собственными глазами увидеть пятна на Солнце

Эксперт рассказал, как можно собственными глазами увидеть пятна на СолнцеИ как при этом не навредить здоровью
Большая часть солнечных пятен слишком малы, чтобы их можно было увидеть без телескопа или бинокля. Некоторые же такие пятна вырастают до размеров в десятки тысяч километров или больше. Как только они достигают ширины около 40 000 км, их уже можно различить человеческим глазом.
Так как же увидеть эти пятна и не навредить зрению? При обычных обстоятельствах солнце слишком яркое, чтобы на него можно было смотреть без защиты. Лучший выбор в этом случае не просто солнцезащитные очки, а специальные очки для наблюдения за затмением. Большинство из них стоят не так дорого.
Ещё один вариант — использовать для наблюдения кусок сварочного стекла с «числом затемнения» 14 или выше.
Также некоторые бинокли и телескопы специально предназначены для наблюдения за Солнцем. К тому же они дают вам преимущество: вы сможете более подробно изучить солнечную активность.
Технически иногда возможно безопасно наблюдать за солнцем на закате, когда оно находится прямо на горизонте. В это время большая часть вредного излучения может блокироваться. Однако всё же это делать не рекомендуется.