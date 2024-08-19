Наука и технологии
Опубликовано 19 августа 2024, 18:45
1 мин.

Эксперт рассказал, как можно собственными глазами увидеть пятна на Солнце

И как при этом не навредить здоровью
Солнце приближается к пику своего магнитного цикла или уже находится в нём. Это означает, что нас ожидает большое количество солнечных бурь и солнечных пятен. Большинство из этих пятен крайне малы, однако есть и такие, которые можно заметить почти невооружённым глазом.
Эксперт рассказал, как можно собственными глазами увидеть пятна на Солнце
© NASA/AFP PHOTO

Большая часть солнечных пятен слишком малы, чтобы их можно было увидеть без телескопа или бинокля. Некоторые же такие пятна вырастают до размеров в десятки тысяч километров или больше. Как только они достигают ширины около 40 000 км, их уже можно различить человеческим глазом.

Так как же увидеть эти пятна и не навредить зрению? При обычных обстоятельствах солнце слишком яркое, чтобы на него можно было смотреть без защиты. Лучший выбор в этом случае не просто солнцезащитные очки, а специальные очки для наблюдения за затмением. Большинство из них стоят не так дорого.

Эксперт рассказал, как можно собственными глазами увидеть пятна на Солнце
© NASA

Ещё один вариант — использовать для наблюдения кусок сварочного стекла с «числом затемнения» 14 или выше.

Также некоторые бинокли и телескопы специально предназначены для наблюдения за Солнцем. К тому же они дают вам преимущество: вы сможете более подробно изучить солнечную активность.

Технически иногда возможно безопасно наблюдать за солнцем на закате, когда оно находится прямо на горизонте. В это время большая часть вредного излучения может блокироваться. Однако всё же это делать не рекомендуется.