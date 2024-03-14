Эксперт рассказал, как отучить кошку будить вас рано утром

Эксперт рассказал, как отучить кошку будить вас рано утромВажно помнить о нескольких правилах
В кошках эволюционно заложено то, что их активность повышается на рассвете и в сумерках. Именно поэтому ваш питомец с раннего утра может бегать по квартире и просить еду. Но есть способы это исправить.
Прежде всего, зоологи советуют добиться у кошки ассоциации: хозяин не кормит её сразу же после пробуждения. Первый приём пищи у животного должен быть спустя 30−60 минут после того, как вы проснулись. Также установите питомцу режим: так он будет точно знать, в какое время ему ждать еду.
Вы можете отучить кошку будить вас по утрам и через игры. Нужно сделать так, чтобы вечером питомец наигрался и сильно устал. После этого желательно покормить его.
Специалисты говорят, что иногда действия, описанные выше, придётся повторить несколько раз, прежде чем вы добьётесь успеха.
Наконец, вы можете игнорировать просьбы животного по утрам. Это тяжело, но при этом не нужно притворяться, что вы спите, или кидаться чем-нибудь в питомца.
Также важно сделать так, чтобы в жизни вашей кошки было как можно меньше стресса.
Если перечисленные выше методы так и не могли, то сводите питомца к ветеринару.
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