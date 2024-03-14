Эксперт рассказал, как отучить кошку будить вас рано утром

В кошках эволюционно заложено то, что их активность повышается на рассвете и в сумерках. Именно поэтому ваш питомец с раннего утра может бегать по квартире и просить еду. Но есть способы это исправить.

Прежде всего, зоологи советуют добиться у кошки ассоциации: хозяин не кормит её сразу же после пробуждения. Первый приём пищи у животного должен быть спустя 30−60 минут после того, как вы проснулись. Также установите питомцу режим: так он будет точно знать, в какое время ему ждать еду.

Вы можете отучить кошку будить вас по утрам и через игры. Нужно сделать так, чтобы вечером питомец наигрался и сильно устал. После этого желательно покормить его.

Специалисты говорят, что иногда действия, описанные выше, придётся повторить несколько раз, прежде чем вы добьётесь успеха.